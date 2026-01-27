مع اقتراب مونديال 2026.. قرار نهائي بشأن إلغاء الدوري المصري

حسم ملف مصير الدوري المصري خلال الفترة الحالية، مع تزايد الحديث عن تأثير استعدادات منتخب مصر لكأس العالم 2026 على المسابقة المحلية، وهو ما دفع الجهات المنظمة للخروج بتوضيحات رسمية. وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، استمرار مسابقة الدوري المصري دون إلغاء أو تعديل في نظامها، نافياً صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن إنهاء الموسم الحالي، أو تغييره بسبب تحضيرات المنتخب المصري للاستحقاقات المقبلة.



وأوضح دياب أن خارطة الموسم جرى إعدادها قبل انطلاق المسابقة، بعد تنسيق كامل بين رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر، بما يضمن انتظام الدوري والحفاظ على شكله، مع مراعاة متطلبات المنتخب في الفترات الدولية.



وشدد رئيس الرابطة على عدم وجود أي طلبات رسمية أو ودية من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لإلغاء الدوري أو تجميد النشاط المحلي، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأشار أحمد دياب، إلى أن الطلب الوحيد الذي طرح من جانب الجهاز الفني للمنتخب تمثل في دراسة إمكانية زيادة عدد أيام معسكر المنتخب خلال بعض الفترات، وهو ما تعمل الرابطة على مناقشته بما لا يؤثر على جدول المسابقة أو انتظام المباريات.



وكشف دياب عن وجود تنسيق مستمر مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، مؤكداً أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق مصلحة الكرة المصرية، دون تعارض بين المسابقة المحلية واستعدادات المنتخب.



وأكد رئيس رابطة الأندية رضاه عن أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، مشيراً إلى استمرار التواصل خلال المرحلة المقبلة، مع عقد اجتماعات جديدة لضبط تفاصيل المعسكرات الدولية، في إطار الالتزام الكامل باستمرار الدوري المصري حتى نهايته وفق الخطة المعتمدة.