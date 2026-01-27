إسبانيا تتفوق على المغرب في سباق استضافة نهائي مونديال 2030

حسمت إسبانيا موقع المباراة النهائية لكأس العالم 2030، بعد تصريح رسمي أكد استضافة البلاد للنهائي ضمن النسخة، التي تقام بتنظيم مشترك مع المغرب والبرتغال، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق البطولة العالمية.



وأعلن رفائيل لوزان، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا، مؤكداً أن بلاده ستقود التنظيم في هذه النسخة دون تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم 2030، في نسخة تقام بتنظيم مشترك بين أوروبا وأفريقيا، على أن تشهد إقامة مباريات افتتاحية في أمريكا الجنوبية بكل من أوروغواي والأرجنتين، احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق البطولة، باعتبار أن أول نهائي في تاريخ كأس العالم أقيم هناك.



وتنافست إسبانيا على استضافة النهائي عبر ملعبي «سانتياغو برنابيو» في مدريد، و«كامب نو» في برشلونة، مقابل ملعب الحسن الثاني الكبير في بن سليمان قرب مدينة الدار البيضاء، قبل أن يحسم القرار لصالح الملف الإسباني.

وأوضح لوزان أن الثقة باستضافة النهائي كانت حاضرة منذ فترة، إلا أن الإعلان الأخير يعد أول تأكيد صريح لمكان إقامة المباراة النهائية داخل إسبانيا، مع ترك تحديد المدينة والملعب لمرحلة لاحقة.



وسبق لإسبانيا تنظيم كأس العالم مرة واحدة عام 1982، حين توج منتخب إيطاليا باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نسخة لا تزال حاضرة في ذاكرة الكرة العالمية.

وتستعد الدول الثلاث المستضيفة لاستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمونديال، في انتظار قرارات لاحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تتعلق بتوزيع المباريات وجدول البطولة، مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق نسخة تاريخية من كأس العالم.