تعليمات جديدة بشأن المناشف في مباريات كرة القدم

أوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقفه من استخدام المناشف داخل أرضية الملعب، عقب الوقائع التي شهدتها مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، وما ترتب عليها من تدخل تحكيمي لشرح التعليمات المعمول بها.

وأكد أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن المناشف يجب أن تبقى بعيدة عن حراس المرمى أثناء المباريات، موضحاً أنها قد تؤثر على سير اللعب، ولا تعد جزءاً من معدات أي لاعب داخل الملعب.



وقال سافاري، في تصريحات لشبكة «Canal+ Sport Afrique»، إن المنشفة ليست من التجهيزات الأساسية لحارس المرمى أو أي لاعب، مشيراً إلى أن حملها قد يكون مقبولاً في إطار الروح الرياضية فقط، لكنه شدد على ضرورة إبعادها فور تأثيرها على مجريات اللعب داخل الميدان.



وأوضح رئيس لجنة الحكام أن وجود المنشفة بالقرب من المرمى قد يخلق مواقف غير مرغوبة أثناء المباراة، وهو ما يستوجب تدخل الحكم لإبعادها، حفاظاً على انتظام اللعب وتطبيق اللوائح التحكيمية.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية المشادة التي وقعت خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين الحارس البديل لمنتخب السنغال وأحد لاعبي المنتخب المغربي، بسبب منشفة وضعت بالقرب من مرمى منتخب «أسود التيرانغا».



وسبق للبطولة نفسها أن شهدت واقعة مشابهة خلال مباراة نيجيريا والمغرب في الدور نصف النهائي، بعدما ظهر حارس مرمى المنتخب النيجيري ستانلي نووابيلي وهو يضع منشفة بجوار مرماه، وسط تداول واسع لمعلومات عن احتوائها على أرقام أو ملاحظات خاصة بركلات الجزاء.



وانتهت تلك الواقعة باختفاء المنشفة خلال المباراة، قبل أن يعلق حارس مرمى منتخب نيجيريا لاحقاً عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، قائلاً: «استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم»، وذلك عقب خسارة منتخب المغرب أمام السنغال في المباراة النهائية.

وأكد «كاف» من خلال هذه التوضيحات التزامه بتطبيق التعليمات التحكيمية المتعلقة بمعدات اللاعبين، مع التأكيد على دور الحكام في التعامل الفوري مع أي أدوات قد تؤثر على سير المباريات داخل البطولات القارية.