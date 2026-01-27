الكشف عن اسم لاعب الأهلي المرتبط بعرض كريستال بالاس

فرض ملف العروض الخارجية نفسه داخل النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية، في ظل ما يتردد عن متابعة أندية أوروبية لعدد من لاعبي الفريق، عقب مشاركاتهم الأخيرة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، وما قدموه من مستويات مميزة على الصعيد الدولي.

وتداولت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية اسم إمام عاشور بوصفه المرشح الأبرز لتلقي عرض احترافي جديد، بعد ظهوره القوي مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا التي أُقيمت في المغرب، قبل أن تتجه الأنظار نحو اسم آخر داخل صفوف الأهلي.

وربطت تقارير مصرية نادي كريستال بالاس الإنجليزي بالمدافع ياسر إبراهيم، مشيرة إلى متابعته من جانب النادي الإنجليزي بعد تألقه مؤخرًا بقميص المنتخب المصري، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

ونفى الإعلامي خالد الغندور، عبر قناة «المحور»، وجود عرض رسمي من كريستال بالاس للتعاقد مع ياسر إبراهيم، موضحًا أن الأهلي لم يتلق أي مخاطبات رسمية أو اتصالات من النادي الإنجليزي بشأن اللاعب، مؤكدًا استمرار المدافع مع الفريق وفقًا لتعاقده الحالي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يلتزم بدراسة أي عروض رسمية قد تصل في المستقبل من أندية الدوري الإنجليزي أو غيرها، لكن دون وجود أي مستجدات في الوقت الراهن بخصوص مدافع الفريق.

ويواصل ياسر إبراهيم مشاركته مع الأهلي في الموسم الحالي، معتمدًا عليه الجهاز الفني ضمن العناصر الأساسية في الخط الخلفي، في وقت يحرص فيه النادي على الحفاظ على استقرار قائمته قبل المراحل المهمة من الموسم.