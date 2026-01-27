بعد تألقه مع ليون.. إندريك يقترب من العودة لريال مدريد

يواصل ريال مدريد متابعة تطور لاعبيه المعارين خلال الموسم الحالي، في إطار التخطيط المبكر للموسم المقبل، مع إعادة تقييم عدد من العناصر الشابة التي تخوض تجارب خارجية لاكتساب الخبرة والجاهزية.

وأبدى ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد، رضاه عن التشكيلة المتاحة حاليًا، مع اعترافه بالحاجة إلى تدعيم بعض المراكز، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في قدرة اللاعبين الحاليين على المنافسة، مع إبداء رغبة واضحة في عودة البرازيلي الشاب إندريك إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأدرج أربيلوا اسم إندريك ضمن خططه المستقبلية، معتبرًا أن اللاعب كان قادرًا على الحصول على فرص مشاركة أكبر مع ريال مدريد في فترات سابقة، سواء في عهد كارلو أنشيلوتي أو تشابي ألونسو، قبل خروجه على سبيل الإعارة إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وربطت تقارير إسبانية عودة إندريك باستمرار أربيلوا في موقعه الفني خلال الموسم المقبل، حيث ينتظر أن يعود اللاعب من إعارته للمنافسة على مركز الجناح الأيمن، إلى جانب إمكانية توظيفه في خط الهجوم، ضمن خيارات متعددة يدرسها الجهاز الفني.

ونقلت مصادر مقربة من النادي تصريحات لأربيلوا داخل فالديبيباس، أشاد خلالها بإمكانات اللاعب البرازيلي، مؤكدًا ثقته في قدرته على النجاح بقميص ريال مدريد، في ظل ما يمتلكه من حس تهديفي وقدرات فنية مميزة.

وأوضح موقع «ديفينسا سنترال» الإسباني أن إندريك يحظى بثقة كبيرة داخل ريال مدريد، مع قناعة جماعية بأن اللاعب يسير في الاتجاه الصحيح، مستفيدًا من دقائق اللعب التي يحصل عليها في الدوري الفرنسي، والتي ساهمت في تطوير مستواه الهجومي.

وسجل إندريك أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في ثلاث مباريات مع أولمبيك ليون، ولفت الأنظار خلال الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بعدما أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك ميتز، ليعزز موقفه قبل حسم مستقبله مع ريال مدريد.

ويترقب ريال مدريد نهاية الموسم الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأن عودة إندريك، في ضوء مستواه مع ليون، ومدى جاهزيته للانخراط في المنافسة داخل الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.