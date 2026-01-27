بنزيما يتلقى إشارة جديدة من أوروبا عبر يوفنتوس

يواصل كريم بنزيما، قائد نادي الاتحاد السعودي، حضوره في دائرة اهتمامات أندية أوروبية، مع بحث عدد من الفرق تدعيم خطها الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالتزامن مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الاتحاد.

ويواصل نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن مهاجم جديد لتعزيز صفوفه، في ظل تحركات مكثفة داخل سوق الانتقالات، وسعي الإدارة لإضافة عنصر هجومي قادر على تقديم الإضافة خلال النصف الثاني من الموسم.

وكشف كيفرين تورام، لاعب يوفنتوس، عن رغبته في انضمام مواطنه كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الإيطالي، موجهًا دعوة مباشرة للاعب للعودة إلى أوروبا عبر بوابة الدوري الإيطالي، خلال تصريحات أعقبت فوز يوفنتوس على نابولي بثلاثة أهداف دون مقابل في الدوري الإيطالي.

وقال تورام في تصريحات لشبكة «دازن» الإيطالية، نقلتها صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «حققنا فوزًا جيدًا، لكن علينا أن نتحسن، نريد بنزيما في يوفنتوس، خاصة بعد تعثر صفقة يوسف النصيري»، مشيرًا إلى أن الفريق سيرحب بانضمام اللاعب الفرنسي حال قرر خوض التجربة.

وأوضح لاعب يوفنتوس أن بنزيما يعيش فترة مستقرة في السعودية، لكنه شدد على أن انضمامه إلى الفريق الإيطالي سيكون إضافة قوية، مشيرًا إلى قدرة اللاعبين الكبار على العطاء حتى في المراحل المتقدمة من مسيرتهم.

وأشاد تورام بإمكانات بنزيما الفنية، معتبرًا أن المهاجم الفرنسي يمتلك الذكاء والخبرة اللازمة للتأقلم سريعًا مع أجواء الدوري الإيطالي، إلى جانب قدرته المستمرة على تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في مختلف المسابقات.

ويلعب بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، في صفوف الاتحاد منذ منتصف عام 2023، بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، عقب مسيرة طويلة مع الميرنغي.

وأبدى اللاعب الفرنسي خلال الفترة الأخيرة رغبة في العودة إلى أوروبا، مع التفكير في إنهاء المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية داخل القارة العجوز، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الأندية خلال الأيام المقبلة.