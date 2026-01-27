اسم مارسيلو يعود داخل أسوار ريال مدريد عبر عقد جديد

يواصل نادي ريال مدريد اهتمامه بملف المواهب الشابة داخل أكاديميته، ضمن خطته للحفاظ على العناصر الواعدة وتأمين استمراريتها مبكرًا، في إطار السياسة المعتمدة لتدرج اللاعبين قبل الوصول إلى الفريق الأول.

وأعلن الميرنغي توقيع عقد احترافي مع إنزو ألفيس، نجل النجم البرازيلي السابق مارسيلو، ليبدأ اللاعب الشاب أولى خطواته الرسمية في عالم الاحتراف داخل أسوار «سانتياغو برنابيو»، وهو في سن السادسة عشرة.

ويأتي توقيع العقد بعد مسار طويل قضاه إنزو داخل أكاديمية ريال مدريد، حيث انضم إلى فرق الناشئين منذ عام 2017، وواصل تطوره الفني مع فرق المراحل العمرية، وصولًا إلى مشاركته الحالية مع فريق تحت 18 عامًا.

ويشارك إنزو ألفيس هذا الموسم مع فريق ريال مدريد تحت 18 عامًا، بعدما خاض ثلاث مباريات رسمية، كما سبق له الظهور مع فريق تحت 19 عامًا في مارس من العام الماضي، حين شارك لأول مرة وهو في الخامسة عشرة، ونجح في صناعة هدف الفوز خلال ظهوره الأول.

ويختلف إنزو في مركزه داخل الملعب عن والده، إذ يلعب كمهاجم صريح، ويتمتع بقدرات هجومية واضحة، مع قوة بدنية مناسبة لعمره، وقدرة على الاحتفاظ بالكرة، والتحرك داخل مناطق الجزاء، ما جعله محل متابعة داخل فرق الشباب بالنادي.

ويحمل اللاعب الشاب الجنسية الإسبانية، وسبق له تمثيل منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا، بعدما تم استدعاؤه وهو في الخامسة عشرة، ليشارك ضمن صفوف المنتخب في تلك الفئة العمرية.

ويمتد حضور اسم مارسيلو داخل ريال مدريد عبر مسيرة تاريخية طويلة، بعدما دافع عن ألوان الفريق الأول بين عامي 2007 و2022، وخاض 546 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا، وقدم 104 تمريرات حاسمة، ليظل اسمه حاضرًا داخل النادي، هذه المرة عبر عقد احترافي جديد يحمل توقيع نجله.