بيراميدز يوسع دائرة تعاقداته الشتوية بصفقة جديدة من الزمالك

يواصل نادي بيراميدز تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية، في إطار سعيه لدعم صفوف الفريق بعناصر جديدة، بعد النشاط الذي شهده الميركاتو الحالي، والذي أسفر عن إبرام أكثر من صفقة خلال الأسابيع الماضية.

وكثف بيراميدز مفاوضاته خلال الساعات الأخيرة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، مع دراسة عدة خيارات محلية مطروحة على طاولة الإدارة الفنية، تمهيدًا لحسم الملف قبل إغلاق باب القيد.

ويدرس بيراميدز التعاقد مع أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، ضمن خطط تدعيم الفريق خلال الفترة الحالية.

ويأتي تحرك بيراميدز لتعويض غياب محمد حمدي، لاعب الفريق، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أُقيمت في المغرب.

وتفضل إدارة بيراميدز الاكتفاء بخيار الإعارة، في ظل قناعة مسؤولي النادي بعدم وجود نية لدى الزمالك للتخلي عن اللاعب بشكل نهائي، على أن يتم إرسال عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بيراميدز قد أبرم ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بضم ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك، والفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، إلى جانب الزامبي كريستيان فيري جناح زيسكو يونايتد، ضمن خطة تدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.