«ميدو» يساند رمضان صبحي في أول ظهور بعد إخلاء سبيله

ظهر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، علنًا للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله، عقب ساعات من تأييد محكمة مستأنف جنايات الجيزة حكم حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي.

وجاء ظهور اللاعب برفقة صديقه المقرب «ميدو»، في لفتة دعم واضحة حرص خلالها ميدو على مساندة رمضان صبحي، بعدما لازمه منذ بداية الأزمة وحتى صدور قرار إخلاء سبيله مساء السبت الماضي.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، عقب نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وحرص ميدو على الظهور إلى جانب اللاعب في هذه المرحلة، في وقت فضل فيه رمضان صبحي الهدوء وعدم الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيًا بالظهور مع دائرته المقربة عقب التطورات القضائية الأخيرة.

وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي، تطرق إلى موقف اللاعب من الناحية الرياضية، موضحًا في تصريحات إذاعية أن موكله قد يكون مؤهلًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار النظر في قضية المنشطات أمام الجهات المختصة.

وأوضح هاني زهران أن فريق الدفاع عن رمضان صبحي تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، اعتراضًا على قرار إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات، الصادر على خلفية قضية المنشطات، وذلك بعد ثبوت أن جزءًا من العينات التي تم سحبها خلال إجراءات الفحص لم يكن صالحًا.

وأشار المحامي إلى أن الخطوة التالية تتمثل في التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإيقاف مؤقتًا، لحين صدور الحكم النهائي في القضية، وهو إجراء قانوني متاح في مثل هذه الحالات، وإن كانت فرص قبوله محدودة.