الزمالك يستعيد بنتايج بعد تسوية مستحقاته

أنهت إدارة نادي الزمالك أزمة المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستحقاته المالية المتأخرة خلال الساعات الماضية.

واتفقت الإدارة مع اللاعب على سداد مستحقاته، التي تقدر بنحو 200 ألف دولار، إلى جانب صرف مبلغ 40 ألف دولار لوكيله، قيمة عمولته من صفقة انتقاله إلى الزمالك في مطلع الموسم الماضي، وذلك عقب تدخل أحد رجال الأعمال الداعمين للنادي.

أكد مصدر داخل الزمالك لـ «البيان» أن بنتايج سيعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من سداد المستحقات الخاصة به وبوكيله، بعد فترة ابتعاد عن المران.

وحصل اللاعب ووكيله على ضمانات بعدم تأخر صرف مستحقاتهما خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي إدارة النادي إلى الحفاظ على الاستقرار داخل صفوف الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.