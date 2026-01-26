بيكهام يحافظ على تماسك العائلة بعد أزمة الابن الأكبر (صور)

ظهر ديفيد بيكهام، أسطورة الكرة الإنجليزية، برفقة زوجته فيكتوريا وعدد من أفراد عائلته، في أول ظهور علني لهم منذ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ابنهما الأكبر بروكلين، والتي أعلن خلالها قطع علاقته بوالديه وعدم رغبته في إعادة التواصل معهما.

وجاء هذا الظهور بعد أيام من البيان الذي نشره بروكلين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه فيه اتهامات مباشرة لوالديه، مؤكدًا عدم رغبته في التواصل معهما، واختياره الاستقرار مع زوجته الممثلة نيكولا بيلتز في الولايات المتحدة.

وتفاقمت الخلافات العائلية خلال السنوات الماضية، قبل أن تتطور مؤخرًا مع تصريحات بروكلين العلنية، التي دفعته إلى توضيح موقفه عبر «إنستغرام»، منتقدًا طريقة تعامل والديه إعلاميًا مع الأزمة، ومعلنًا رفضه لأي مصالحة في الوقت الحالي.

وتواجد بيكهام وزوجته في باريس، حيث شوهد الثنائي عقب عودتهما من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهما يغادران فندق «لا ريزيرف باريس» الفاخر، استعدادًا للمشاركة في فعاليات أسبوع الموضة الراقية بالعاصمة الفرنسية.

ورافق الزوجين ثلاثة من أبنائهما الأربعة، وهم روميو وكروز وهاربر، في ظهور عائلي يعد الأول منذ تطور الخلاف بشكل علني، في وقت غاب فيه بروكلين.

واختارت فيكتوريا بيكهام الظهور بفستان سهرة أنيق، بينما تولى ديفيد قيادة السيارة بنفسه، دون الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، محافظًا على صمته تجاه ما أثير من اتهامات خلال الأيام الماضية.

وظهرت هاربر، الابنة الصغرى للعائلة، مرتدية فستانًا أسود بسيطًا، باختيار قريب من أسلوب والدتها، خلال الأمسية التي سبقت الحدث الرسمي.

وتستعد العائلة لحضور حفل تكريم فيكتوريا بيكهام، بمناسبة حصولها على وسام فارس الفنون والآداب، الذي تمنحه وزارة الثقافة الفرنسية تقديرًا لإسهامات الشخصيات المؤثرة في مجالي الفنون والأدب.

وتنضم فيكتوريا بيكهام بهذا التكريم إلى قائمة من الشخصيات الفنية العالمية التي حصلت على الوسام سابقًا، من بينهم الممثلة الأمريكية زوي سالدانا، والممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، والمخرج الكندي دينيس فيلنوف، والممثل البريطاني جود لو.