تشابي ألونسو يضع شروطه قبل تولي تدريب ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن ملامح أولية لمطالب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، قبل إمكانية توليه تدريب ليفربول، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن ألونسو اشترط التعاقد مع أربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال الاستقرار على تعيينه مديرًا فنيًا، وذلك خلال محادثات عقدت في مكان خاص، ناقشت تصوراته الفنية ومتطلبات المرحلة المقبلة داخل النادي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ليفربول تذبذب نتائجه هذا الموسم، رغم الفوز الكبير على مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعرض لخسارة مؤثرة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، بهدف متأخر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويفضل ليفربول، بحسب المعطيات، تأجيل أي تغيير فني إلى نهاية الموسم، إلا أن تقارير عدة تحدثت عن اتجاه داخل النادي لعدم استمرار سلوت في الموسم المقبل، وبدء التحرك مبكرًا لاختيار البديل المناسب.

زأفادت شبكة «إندي كايلا» الإنجليزية، بأن محادثات جرت بالفعل بين ليفربول وممثلي ألونسو في إسبانيا، تناولت الجوانب التكتيكية ورؤية المدرب الإسباني لسوق الانتقالات، مع تحديد أسماء بعينها يرغب في ضمها.

وحدد ألونسو أربعة لاعبين ضمن قائمة مطالبه، هم ميكي فان دي فين مدافع توتنهام، وآدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس، وبرادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، ومايكل أوليس لاعب كريستال بالاس، في إطار سعيه لبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وتقدر القيمة الإجمالية للاعبين الأربعة بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، وفق تقييمات أنديتهم، مع تصنيفهم ضمن أبرز المواهب المتاحة حاليًا في السوق الأوروبية.