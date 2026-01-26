قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل محمد الشناوي

حسمت إدارة النادي الأهلي المصري موقفها من مستقبل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، قبل أيام من غلق باب الانتقالات الشتوية، في ظل تطورات متسارعة تتعلق برغبة اللاعب وإمكانية خوض تجربة احترافية خارج مصر.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الشناوي أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة خلال شهر يناير الجاري، موضحاً أن الحارس تلقى اتصالات من أحد الأندية التركية، دون أن يصل أي عرض رسمي إلى إدارة النادي حتى الآن.

وأبدت إدارة الأهلي انفتاحها على فكرة رحيل الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية، شريطة وصول عرض رسمي يليق باسم اللاعب وتاريخه وقيمته الفنية.



وأبلغت الإدارة الحارس المخضرم بموقفها بشكل واضح، مؤكدة عدم ممانعتها في منحه فرصة الاحتراف حال استيفاء الشروط المالية والإدارية المناسبة، مع التأكيد على تقديرها الكامل لما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

وطمأنت إدارة الأهلي الجهاز الفني وجماهير الفريق بشأن مركز حراسة المرمى، في ظل توافر أكثر من خيار جاهز، بوجود مصطفى شوبير، ومحمد سيحا، وحمزة علاء، ما يمنح النادي مرونة في اتخاذ قراره.



وشارك مصطفى شوبير أساسياً في مباراة الأهلي الأخيرة أمام يانغ أفريكانز التنزاني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما تواجد الشناوي على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتحدث المدير الفني ييس توروب عن ملف حراسة المرمى عقب المباراة، مؤكدًا أن المنافسة بين الشناوي وشوبير قائمة على أساس فني بحت، وأن الفرصة ستكون متاحة لمن يقدم الأداء الأفضل خلال المرحلة المقبلة.