تطور جديد في موقف عبد الله السعيد داخل الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أُقيم مساء الاثنين على ملعب الكلية الحربية في القاهرة، تطورًا إيجابيًا بخصوص عبد الله السعيد، بعدما شارك لاعب الوسط في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.

وعاد السعيد للظهور داخل الملعب بعد فترة غياب بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، حيث خضع خلال الأسابيع الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل أن يبدأ مرحلة العودة التدريجية للتدريبات.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة بتروجت يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، في أول ظهور للفريق بالمسابقة بعد توقفها بالتزامن مع مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وواصل الفريق الأبيض تحضيراته للمباراة، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، خاصة بعد التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز عبد الله السعيد للعودة الكاملة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للاستعانة به في المباريات المقبلة، وفقًا لتطور حالته البدنية واستجابته للبرنامج الموضوع.

ويأمل الزمالك في استعادة خدمات نجمه خلال المرحلة المقبلة، في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، وحاجة الفريق إلى جميع عناصره الأساسية مع دخول الموسم مراحله الأكثر تنافسية.