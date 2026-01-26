بدء العمل بقاعدة الدقيقة الواحدة للعلاج الطبي في ملاعب الإمارات

تقرر تطبيق قاعدة الدقيقة الواحدة للعلاج الطبي خارج أرضية الملعب في جميع مسابقات أندية المحترفين خلال الموسم الحالي، بموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB»، وبالتنسيق بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة لتعزيز السلامة الطبية للاعبين، وضمان استمرارية وزيادة زمن اللعب الفعلي للمباريات.

وبموجب قاعدة الدقيقة الواحدة، يُلزم أي لاعب يتلقى علاجًا أو يخضع لتقييم طبي داخل أرضية الملعب بسبب الإصابة، أو تتسبب إصابته في إيقاف المباراة، بمغادرة أرض الملعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة واحدة من زمن اللعب الفعلي. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للطاقم الطبي لإجراء تقييم طبي دقيق لحالة اللاعب خارج الملعب، والتأكد من مدى قدرته على العودة الآمنة للمشاركة في المباراة.

وتُطبق هذه القاعدة في حالات محددة، تشمل إيقاف اللعب للاشتباه في تعرض اللاعب لإصابة، أو تأخر استئناف اللعب بسبب الإصابة أو الاشتباه بها، إضافة إلى الحالات التي يستفسر فيها حكم المباراة من اللاعب عن حاجته لتلقي العلاج داخل أرضية الملعب ويُبدي اللاعب رغبته في ذلك. وفي هذه الحالات، يسمح الحكم للطاقم الطبي بالدخول لإجراء المعاينة الأولية ومنحهم الوقت اللازم للتقييم المبدئي، على أن يتم بعد ذلك نقل اللاعب المصاب إلى خارج أرضية الملعب لإكمال العلاج وإجراء التقييم الطبي الكامل، ما لم تكن الإصابة بالغة الخطورة.

ولا يُلزم اللاعب بمغادرة أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة في حال أشار صراحة إلى عدم حاجته للعلاج الطبي، أو إذا غادر أرض الملعب طواعية لتلقي العلاج خارجها، أو إذا تعرض لإصابة نتيجة مخالفة استوجبت حصول اللاعب المنافس على بطاقة صفراء أو حمراء. كما تُستثنى من هذا الإجراء حالات الاشتباه بإصابات الرأس مثل الارتجاج، أو الأزمات القلبية، أو أي حالات طبية طارئة تهدد الحياة، بما في ذلك نوبات الصرع أو الاختناق وما شابهها.

كما لا تسري قاعدة مغادرة أرض الملعب لمدة دقيقة واحدة لأغراض التقييم الطبي في بعض الحالات الخاصة، وهي: حراس المرمى، وتنفيذ ركلات الجزاء إذا كان اللاعب المصاب هو المنفذ، وحدوث اصطدام بين لاعبين من الفريق نفسه يستدعي تدخلًا طبيًا، أو اصطدام بين حارس المرمى ولاعب من الفريق المنافس ويتطلب علاجًا طبيًا لكليهما، إضافة إلى حالات النزيف الدموي.

وتبدأ فترة الدقيقة الواحدة للعلاج خارج أرض الملعب اعتبارًا من لحظة استئناف المباراة، ويتولى الحكم الرابع احتسابها ومراقبتها، مع إبلاغ حكم الساحة بانتهائها. وتُحتسب الدقيقة الواحدة كوقت لعب فعلي عبر ساعة ضبط الوقت، ولا يتم إيقافها أو تعليقها في حال حدوث إصابة أخرى، أو توقف اللعب لأي سبب، أو إجراء تبديل، أو أي ظرف آخر.

وفي حال تقرر استبدال اللاعب المصاب، يتم تنفيذ التبديل فورًا دون أي تأخير ناتج عن تطبيق قاعدة الدقيقة الواحدة. كما يُسمح للاعب بالعودة إلى أرض الملعب مع بداية الشوط الثاني إذا انتهى الشوط الأول قبل اكتمال مدة الدقيقة الواحدة، ويُطبق الإجراء ذاته في حال انتهاء الشوط الأول من الوقت الإضافي.

وقد أُقيمت اليوم ورشة تعريفية عبر تقنية الاتصال المرئي، بخصوص هذا الإجراء، للأندية المشاركة في مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.