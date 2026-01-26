ديالو يستعيد عبارة شهيرة في رده على جماهير آرسنال

أعاد أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد، عبارة متداولة في الكرة الإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب فوز فريقه على آرسنال بنتيجة 3-2 في ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء امتد صداه إلى ما بعد نهايته.



وحقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، لينهي سلسلة امتدت ثلاث سنوات دون انتصار على آرسنال، ويعمق معاناة المتصدر الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وشارك ديالو في اللقاء بشكل شبه كامل قبل استبداله في الدقيقة 88، وبعد نهاية المباراة دخل في تفاعل مباشر مع أحد مشجعي آرسنال عبر منصة «إكس»، بعدما كان الأخير قد توقع فوز المدفعجية بنتيجة كبيرة، ليبدأ الجناح الإيفواري سلسلة ردود ساخرة.



كتب لاعب يونايتد تعليقاً مقتضباً قال فيه: «استمتع يا صغيري»، قبل أن يتلقى رداً تحذيرياً من المشجع، إلا أن ذلك دفعه لمواصلة التفاعل، حيث أضاف: «أملكم الوحيد هو الركلة الركنية، كن متواضعاً يا فتى»، مرفقاً تعليقه برمز تعبيري يدعو للصمت.



واستدعى ديالو من خلال عبارته جملة سبق أن استخدمها إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في مواجهة سابقة أمام آرسنال، عندما قال لمدافع الفريق اللندني غابرييل «ابق متواضعاً»، وهي عبارة ظلت حاضرة في ذاكرة جماهير الكرة الإنجليزية منذ الموسم الماضي.



وجاء هذا التفاعل بعد فوز وصف بالمهم لمانشستر يونايتد، الذي قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثانٍ على التوالي في الدوري، بعدما سبق له التفوق على مانشستر سيتي 2-0، ليواصل حصد النقاط مع مدربه الجديد.

وجمع مانشستر يونايتد 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات، ليصعد إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، في المقابل بقي آرسنال في الصدارة برصيد 50 نقطة، مع اتساع الفارق إلى أربع نقاط فقط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا بعد مرور 23 جولة.