البرازيل تسبق المونديال بخطوة استقرار فني

يتحرك الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مبكرًا لحسم ملف الجهاز الفني للمنتخب، بعدما كشفت تصريحات رسمية عن اتجاه لتمديد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026.

وألمح رئيس الاتحاد البرازيلي، سمير شاود، إلى وجود محادثات قائمة مع أنشيلوتي، مؤكدًا أن الطرفين يتشاركان الرغبة في مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز حاليًا على بعض الجوانب الإدارية والتنظيمية تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

ويتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل منذ أقل من عام، ونجح خلال فترة وجيزة في وضع أسس فنية واضحة، إلى جانب فرض حالة من الانضباط داخل المجموعة، وهو ما عزز قناعة مسؤولي الاتحاد بأهمية الحفاظ على الاستقرار قبل الدخول في المرحلة الحاسمة المؤدية إلى المونديال.

وشدد رئيس الاتحاد على أن تمديد العقد قبل انطلاق كأس العالم يمنح المنتخب وضوحًا أكبر في الرؤية الفنية، ويتيح للجهاز الفني الوقت الكافي لبناء فريق قادر على المنافسة، مؤكدًا إيمانه بأهمية التخطيط المتوسط والطويل المدى داخل الكرة البرازيلية.

وأثني شاود على شخصية أنشيلوتي وقدرته على إدارة النجوم داخل وخارج الملعب، معتبرًا أن نجاحه يمتد إلى التعامل اليومي مع اللاعبين وتحقيق حالة من التوازن داخل المنتخب.

وتتجه النية داخل الاتحاد البرازيلي إلى إنهاء التفاصيل المتبقية خلال الفترة المقبلة، تجنبًا لأي حالة من عدم الوضوح قد تؤثر على تركيز المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم.

وتنتظر الجماهير البرازيلية الإعلان الرسمي عن تمديد العقد، في خطوة تعكس تمسك الاتحاد بخيار الخبرة الأوروبية، وسعيه لتأمين الاستقرار الفني كجزء أساسي من التحضيرات للمنافسة على اللقب العالمي.