حادث مؤسف يهز الكرة المصرية.. لاعب شاب يفارق الحياة متأثرًا بإصابة في الملعب

شهدت ملاعب الكرة المصرية واقعة حزينة، بعدما توفي لؤي علي، لاعب فريق مركز شباب البكاري، متأثرًا بإصابة تعرض لها خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة، لتعيد الحديث عن إجراءات سلامة اللاعبين داخل المسابقات المحلية.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية إثر تدخل عنيف من حارس مرمى فريق الشيخ زايد، خلال مواجهة الجولة السادسة عشرة لدوري منطقة الجيزة، المجموعة الثانية، ليسقط على أرض الملعب قبل نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع المباراة.

وأعلن نادي مركز شباب البكاري، في بيان رسمي، وفاة لاعبه بعد محاولات طبية مكثفة لإنقاذه، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة لإيقاف نزيف داخلي، إلا أنه فارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة.

وكشف البيان الطبي عن إصابة اللاعب بنزيف داخلي حاد وثقب في المعدة، نتيجة قوة الالتحام، وهو ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا لم يكلل بالنجاح.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب الراحل، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته ولنادي مركز شباب البكاري، ومؤكدًا تضامن المنظومة الكروية مع أسرة اللاعب في هذا المصاب الأليم.

وخلفت الواقعة حالة من الحزن داخل أوساط الكرة المصرية، خاصة في بطولات الدرجات الأدنى، التي تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الساعين لإثبات أنفسهم في ظروف تنافسية صعبة.