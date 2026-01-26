رد رسمي على واقعة تسرب المياه في ملعب برشلونة

علق نادي برشلونة على واقعة تسرب المياه من سقف ملعب «كامب نو»، التي ظهرت خلال مواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، مؤكداً أن ما حدث يرتبط باستمرار أعمال التطوير داخل الملعب، وليس خللاً إنشائياً دائماً. وأوضح رئيس النادي خوان لابورتا، في تصريحات إذاعية عقب المباراة، أن هطول الأمطار الغزيرة جاء في وقت لم تستكمل فيه أعمال السقف بشكل كامل، مشيراً إلى أن الوضع كان متوقعاً في ظل استمرار الأشغال داخل المنشأة، خصوصاً في المدرجات التي جرى افتتاحها أخيراً.



وأشار لابورتا إلى أن إدارة برشلونة تتابع تفاصيل المشروع بشكل يومي، وتعمل على معالجة أي ملاحظات تظهر تباعاً، مؤكداً أن وتيرة العمل تسير وفق الجدول الزمني المحدد، سواء في المدرج الثالث أو المرافق الداخلية للملعب.

ولفت رئيس النادي إلى أن الصور المتداولة، والتي أظهرت تسرب المياه إلى بعض مناطق الجلوس ومقصورة الصحفيين، لا تعكس خللاً في المشروع ككل، موضحاً أن الملعب لا يزال في مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من جميع مراحل التطوير.



وأبدى لابورتا رضاه عن سير العمل داخل «كامب نو»، مشدداً على أن النادي يحرص على ضمان جاهزية الملعب بالشكل الكامل مع اكتمال المشروع، ومعالجة أي ملاحظات فنية تظهر خلال فترة التشغيل الجزئي.

وكان برشلونة فاز بثلاثة أهداف دون رد على ريال أوفييدو، في مباراة أعادت الفريق إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد.