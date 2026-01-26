ماذا قال رومانو عن مستقبل ألونسو مع ليفربول؟

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو حقيقة ما يتداول بشأن مستقبل المدرب تشابي ألونسو وإمكانية توليه تدريب ليفربول بدلاً من الهولندي آرني سلوت، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

ونفى رومانو وجود أي تواصل رسمي في الوقت الحالي بين إدارة ليفربول وتشابي ألونسو، مؤكدًا أن النادي الإنجليزي لم يفتح باب المفاوضات مع المدرب الإسباني، رغم تداول اسمه ضمن الخيارات المحتملة في حال اتجهت الإدارة إلى تغيير فني.



وأشار رومانو إلى أن ألونسو يبدي رغبة في العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد أسابيع قليلة من إنهاء مهمته مع ريال مدريد، مع سعيه للظهور مجدداً في مشروع رياضي يناسب طموحاته.

ولفت إلى أن ليفربول كان قد أبدى اهتماماً بألونسو في مراحل سابقة، وهو ما يعكس وجود تقدير متبادل بين الطرفين، لكنه شدد على أن هذا الأمر لا يتجاوز الإطار العام، دون أي خطوات تنفيذية على أرض الواقع.



وأكد رومانو أن وضع المدرب الهولندي آرني سلوت لا يزال قائماً حتى الآن، وأن إدارة ليفربول تركز على تجاوز المرحلة الحالية، دون اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الجهاز الفني.

ويواصل ليفربول استعداداته لمواجهة قره باغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل لقاء نيوكاسل في الدوري الإنجليزي يوم السبت، في وقت تترقب فيه الجماهير مسار الفريق خلال الجولات المقبلة، باعتباره العامل الحاسم في أي قرارات مستقبلية تتعلق بمصير الجهاز الفني.