كأس العالم تبعد «ميمي» عن الأهلي المصري

فضل مهند علي الملقب بـ«ميمي»، مهاجم منتخب العراق ولاعب دبا الفجيرة، الاستمرار مع فريقه الحالي، رغم التحرك الجاد من جانب النادي الأهلي المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وجاء موقف اللاعب بعد دخول الأهلي في مفاوضات مباشرة، ضمن بحثه عن مهاجم صريح لدعم الخط الأمامي في ظل ضغط المشاركات المحلية والقارية، مع رغبة الجهاز الفني، بقيادة ياس توروب، في إضافة عنصر يمتلك خبرة دولية وقدرة تهديفية.



واختار مهند علي التمسك بالبقاء مع دبا الفجيرة حتى نهاية الموسم، مستنداً إلى شعوره بالاستقرار الفني، ورغبته في الاستمرار بالمشاركة بصفة منتظمة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة مع منتخب العراق، وفي مقدمتها الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ويعتقد اللاعب أن الانتقال إلى الأهلي في هذه المرحلة قد يفرض عليه فترة تأقلم طويلة، مع احتمالية فقدان دقائق اللعب في البداية، وهو ما لا يخدم أهدافه الدولية خلال الفترة الحالية.



ويقدم مهند علي موسماً مميزاً مع دبا الفجيرة، بعدما سجل 7 أهداف في 14 مباراة، بينها أهداف مؤثرة أمام فرق كبيرة، ما عزز مكانته داخل الفريق، ورفع من فرص استمراره أساسياً حتى نهاية الموسم.

وبهذا القرار، تتعثر محاولات الأهلي لحسم الصفقة، في وقت تواصل فيه الإدارة بحث بدائل هجومية أخرى، وسط تقارير إعلامية مصرية تؤكد رصد النادي نحو 70 مليون جنيه للتعاقد مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، رغم تفضيل الجهاز الفني ضم مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية.