دوري الأبطال يعيد مورينيو في طريق ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة خاصة في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً على بنفيكا البرتغالي في لشبونة، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، في مباراة تجمعه بمدربه السابق جوزيه مورينيو.

يدخل الميرنغي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ويكفيه التعادل لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ 16، بينما يخوض بنفيكا المواجهة بأمل الفوز وانتظار نتائج بقية المنافسين من أجل التقدم في البطولة.



وتحمل المباراة طابعاً استثنائياً، كونها تعيد مورينيو إلى مواجهة ريال مدريد، النادي الذي قاده فنيًا بين عامي 2010 و2013، وحقق معه لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، إلى جانب مسيرة أوروبية أعادت الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية.



وتظهر الأرقام تفوق ريال مدريد في مواجهاته السابقة أمام فرق قادها مورينيو، إذ خاض الفريق خمس مباريات أمام مدربه السابق، حقق خلالها أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد، دون أن يتلقى أي خسارة.

ويبرز من بين هذه المواجهات فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي عام 2017 على حساب مانشستر يونايتد، عندما كان مورينيو يتولى القيادة الفنية للفريق الإنجليزي، في مباراة حسمها الفريق الملكي لصالحه بثنائية نظيفة.



ويسعى ريال مدريد إلى استثمار هذا التفوق التاريخي من أجل تأكيد تأهله المباشر، وإنهاء مرحلة الدوري بأفضل ترتيب ممكن، في وقت يعرف فيه مورينيو جيداً تفاصيل الريال وأجواء المنافسات الكبرى.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة لشبونة بوصفها اختباراً جديداً لريال مدريد في مشواره الأوروبي، ولقاءً يعيد أحد أكثر المدربين ارتباطاً بتاريخ النادي إلى طريقه من جديد في دوري الأبطال.