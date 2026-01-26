انتصارات القمة تضع كاريك أمام الامتحان الأصعب في يونايتد

وضعت النتائج الأخيرة مانشستر يونايتد أمام مرحلة تقييم دقيقة لمستقبل المدرب مايكل كاريك، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوزين متتاليين على مانشستر سيتي ثم آرسنال، في بداية قوية لمهمته المؤقتة على رأس الجهاز الفني. وحقق يونايتد انتصاراً مثيراً على آرسنال بنتيجة 3-2 خارج ملعبه، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعزز حضوره في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وأعاد هذا الأداء الحديث داخل النادي حول هوية المدرب الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في بناء مشروع مستقر يعيد الفريق إلى المنافسة على الألقاب.

وتحدث روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، عن تجربة كاريك، مشيراً إلى أن الفوز في مباراتين كبيرتين لا يكفي للحكم على أحقية المدرب في الاستمرار بشكل دائم، مؤكداً أن نهاية الموسم ستبقى المعيار الحقيقي للتقييم.



وأشاد كين بالروح الجماعية التي ظهر بها الفريق، وبقدرة اللاعبين على تقديم مستوى قوي دون عوامل تشتيت، لكنه شدد في الوقت نفسه على حاجة النادي إلى مدرب يمتلك خبرة أكبر لإدارة الضغوط على المدى الطويل.

ويواصل كاريك العمل مع الفريق وسط دعم واضح من اللاعبين، الذين أظهروا التزاماً وانضباطاً تكتيكياً خلال مباراتي القمة، في وقت يسعى فيه الجهاز الفني لاستثمار هذا الزخم خلال الجولات المقبلة.



وتنتظر مانشستر يونايتد سلسلة من المباريات التي ستحدد شكل موسمه محليًا، وتمنح إدارة النادي صورة أوضح لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل كاريك، بين منحه الثقة أو الاتجاه إلى خيار فني مختلف.

يذكر أن مانشستر يونايتد أقال المدرب البرتغالي روبن أموريم خلال الفترة الماضية، وعين مايكل كاريك مديراً فنياً مؤقتاً لقيادة الفريق لحين حسم هوية المدرب الجديد.