واقعة «المنشفة الشهيرة» تظهر مجددا في ملاعب المغرب

أعادت مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومانيما الكونغولي، ضمن دور المجموعات لمسابقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى الواجهة واقعة «المنشفة» التي كانت قد أثارت جدلًا واسعًا في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشادات محدودة على أرضية الملعب بين عامل المهمات في الفريق الكونغولي وعدد من مسؤولي نادي الوداد أو جامعي كرات، بسبب منشفة وُضعت قرب حارس مرمى مانيما.



وتُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان المشهد المثير للجدل الذي طبع نهائي كأس أمم إفريقيا، حين اندلع خلاف مشابه خلال المواجهة التي جمعت المغرب والسنغال.

وبحسب المقاطع المتداولة، تدخل أحد منظمي المباراة في نهاية المطاف لاحتواء الموقف، حيث سُمح لعامل المهمات بوضع المنشفة بجوار المرمى، قبل أن يقوم بتنبيه حارس فريقه إلى وجودها.