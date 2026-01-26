ليلة صعبة لشقيق مبابي في فرنسا

عاش إيثان مبابي، لاعب نادي ليل الفرنسي، أمسية ثقيلة أمام جماهير فريقه، بعدما واجه صافرات استهجان خلال المباراة التي خسرها ليل على أرضه أمام سترازبورغ بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في لقاء عكس حجم الضغوط التي يعيشها الفريق مع بداية عام 2026.

وتلقى ليل خسارة قاسية بقيادة مدربه برونو جينيسيو، وبمشاركة المهاجم أوليفييه جيرو، في مواجهة شهدت تفوقًا واضحًا لسترازبورغ، الذي سجل أربعة أهداف كاملة على ملعب بيير موروا، قبل أن يكتفي أصحاب الأرض بهدف متأخر لم يغير من واقع النتيجة.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن جماهير ليل أطلقت صيحات الاستهجان ضد عدد من عناصر الفريق، يأتي في مقدمتهم أوليفييه جيرو وإيثان مبابي، بعد الانهيار الدفاعي والفني الذي ظهر به الفريق، خاصة مع تلقيه أربعة أهداف على ملعبه.

وأوضحت الصحيفة أن جيرو أصبح من أكثر اللاعبين تعرضًا للانتقادات داخل الفريق، فيما تعرض إيثان مبابي لهجوم جماهيري مباشر، إلى جانب تزايد الضغوط على المدرب برونو جينيسيو، الذي بات استمراره في منصبه محل تقييم خلال المرحلة المقبلة.

وواصل ليل نتائجه السلبية، بعدما جاءت الخسارة أمام سترازبورغ بعد أيام قليلة من سقوطه خارج أرضه أمام سيلتا فيغو (2-1) في الدوري الأوروبي، ليبقى الفريق دون أي فوز منذ بداية عام 2026، مع سلسلة هزائم بلغت خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات.

وتعرض إيثان مبابي لانتقادات جماهيرية خلال اللقاء، في ظل تراجع مستواه وعدم قدرة الفريق على فرض أي حضور هجومي، بالتزامن مع تزايد الأحاديث حول اختياره تمثيل المنتخب الجزائري خلال الفترة المقبلة، في أول مباراة يظهر فيها بمردود فني متواضع.

وشهد الشوط الثاني خروج أوليفييه جيرو وسط صافرات استهجان عند استبداله في الدقيقة 80، قبل أن يغادر إيثان مبابي الملعب بدوره في الدقيقة 87، بعد دقائق صعبة عاشها الفريق تحت ضغط جماهيري كبير.

يذكر أن إيثان مبابي كان قد انضم إلى ليل قادمًا من باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة في فترات سابقة، إلا أن أداءه تراجع في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تراجع نتائج الفريق بشكل عام.

ويستعد ليل لخوض مواجهة جديدة يوم الخميس المقبل أمام فرايبورغ الألماني في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي.