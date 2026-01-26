«تشات جي بي تي» يطيح بمورينو من تدريب سوتشي

كشف تقرير روسي عن كواليس غير معتادة وراء رحيل الإسباني روبرت مورينو عن تدريب إف سي سوتشي في سبتمبر الماضي، بعدما ارتبط قرار إقالته باعتماده الواسع على منصة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في إدارة الجوانب الفنية وبرامج الإعداد.

وأوضح المدير الرياضي السابق للنادي أندريه أورلوف أن مورينو لجأ إلى الذكاء الاصطناعي في التخطيط للمعسكرات والرحلات الخارجية، وصولًا إلى تحديد مواعيد التدريبات وبرامج النوم، وهو ما أثار استغراب الجهاز الإداري واللاعبين على حد سواء.

وأشار أورلوف إلى أن إحدى الرحلات إلى خاباروفسك شهدت التزام المدرب الإسباني حرفيًا بتوصيات صادرة عن «تشات جي بي تي»، إذ فرض حصة تدريبية في السابعة صباحًا قبل المباراة بيومين، مع برنامج تضمن بقاء اللاعبين مستيقظين لفترة طويلة تجاوزت 24 ساعة، دون مراعاة الجوانب البدنية والطبية.

وأضاف أن اللاعبين لم يستوعبوا سبب تغيير روتينهم المعتاد، خاصة مع إيقاظهم في وقت مبكر للغاية، مؤكدًا أن البرنامج نفذ بالكامل رغم التحفظات، ما تسبب في حالة من عدم الارتياح داخل الفريق.

ولم يتوقف اعتماد مورينو على الذكاء الاصطناعي عند حدود الإعداد البدني، إذ استعان بالمنصة أيضًا في البحث عن مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات، قبل التعاقد مع الكازاخستاني أرتور شوشيناتشيف، وهي صفقة لم تحقق الإضافة المنتظرة على المستوى الفني.

وجاءت هذه التطورات في وقت عانى فيه سوتشي من تراجع النتائج، بعدما حصد الفريق نقطة واحدة فقط خلال سبع مباريات في الدوري الروسي، لينتهي الأمر بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، وسط انتقادات جماهيرية لطريقة اللعب المعتمدة على الاستحواذ دون فاعلية هجومية.