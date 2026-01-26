فرنسا تعلن قرارها من المشاركة في كأس العالم 2026

أنهى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حالة الترقب المحيطة بموقفه من المشاركة في كأس العالم 2026، بعد تصاعد الدعوات السياسية داخل أوروبا وخارجها لمقاطعة البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا التزامه الكامل بخوض المنافسات دون تغيير في موقفه.

وجاء الحسم عبر تصريحات رسمية لرئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، الذي شدد على أن فرنسا لا ترى أي سبب يدفعها لمقاطعة المونديال، موضحًا أن الاتحاد يتمسك بالفصل بين الرياضة والملفات السياسية، وأن كأس العالم يجب أن يبقى حدثًا كرويًا بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأوضح ديالو، في حديثه لصحيفة «أواست فرانس»، أن موقف بلاده ثابت ولا لبس فيه، مؤكدًا عدم وجود أي نية داخل أروقة الاتحاد الفرنسي لإعادة النظر في المشاركة، رغم متابعة التطورات الدولية المرتبطة بالتنظيم وسياسات الدول المستضيفة.

وأشار رئيس الاتحاد الفرنسي إلى أن الرياضة تمثل مساحة مشتركة تجمع الشعوب على اختلاف خلفياتها، معتبرًا أن بطولة بحجم كأس العالم يجب أن تنتهي بتتويج منتخب داخل الملعب، وليس بتحويلها إلى ساحة صراع خارج الإطار الرياضي.

وتزامن الموقف الفرنسي مع تصاعد أصوات معارضة في دول أوروبية أخرى، أبرزها ألمانيا، حيث دعا مسؤولون في الاتحاد الألماني إلى التعامل مع فكرة المقاطعة بجدية، على خلفية الاعتراضات المتعلقة بقيود التأشيرات وسياسات الدخول للجماهير.

وتستعد فرنسا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات السنغال والنرويج، إلى جانب أحد المنتخبات المتأهلة من الملحق، في بطولة تنطلق بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.