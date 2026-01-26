فوز يونايتد في «الإمارات» يربك حسابات قمة «البريميرليغ»

فرض مانشستر يونايتد نفسه بقوة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خرج بانتصار ثمين من ملعب «الإمارات» على حساب آرسنال بنتيجة 3-2، في مواجهة أعادت ترتيب الحسابات في أعلى الجدول، ووسعت دائرة التأثير لتشمل أكثر من طرف معني بصراع القمة والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وواصل الفريق الأحمر نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك، بعدما حقق فوزه الثاني تواليًا عقب التفوق في الجولة الماضية على مانشستر سيتي، ليقفز إلى المركز الرابع، مستفيدًا من تعثرات منافسيه المباشرين، ومؤكدًا حضوره في مرحلة شديدة الأهمية من الموسم.

وتلقى ليفربول ضربة غير مباشرة بهذه النتيجة، بعد خسارته أمام بورنموث في الجولة ذاتها، ليجد نفسه خارج المربع الذهبي، متراجعًا إلى المركز السادس، في وقت كان يأمل فيه استغلال أي تعثر لآرسنال من أجل تقليص الفارق وتحسين موقعه في الترتيب.

وفشل آرسنال بدوره في البناء على نتائج منافسيه، بعدما أضاع فرصة الحفاظ على توازنه في سباق الصدارة، رغم الهدايا التي تلقاها في الجولات السابقة، ليمنح الفرق المطاردة فرصة العودة إلى دائرة المنافسة مع اقتراب النصف الثاني من الموسم.

وانعكس فوز يونايتد كذلك على ملف الجهاز الفني داخل «أولد ترافورد»، إذ عزز من موقف كاريك مؤقتًا، ورفع أسهمه داخل أروقة النادي، في ظل حديث متزايد عن مستقبل القيادة الفنية.