إندريك يفرض نفسه سريعًا بعد رحيله عن ريال مدريد

فرض البرازيلي إندريك نفسه بقوة مع أولمبيك ليون الفرنسي، بعدما نجح في ترك بصمة واضحة منذ انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد، مؤكدًا قدرته على تقديم الإضافة فور حصوله على دقائق لعب منتظمة.

وجاء انتقال إندريك إلى ليون بعد فترة لم ينل خلالها فرص مشاركة كافية مع ريال مدريد، ما دفع اللاعب الشاب إلى البحث عن تجربة تمنحه مساحة أكبر داخل الملعب، وهو ما انعكس سريعًا على مستواه مع الفريق الفرنسي.

وافتتح إندريك مشواره مع ليون بتسجيل هدف في مواجهة ليل بكأس فرنسا، قاد به فريقه للفوز بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل حضوره المؤثر في اللقاء التالي أمام بريست بالدوري، رغم عدم التسجيل، حيث نال جائزة أفضل لاعب بعد صناعته هدفًا مؤثرًا.

وواصل المهاجم البرازيلي تألقه في مواجهة ميتز، بعدما سجل ثلاثة أهداف، ليقود ليون للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويؤكد قدرته على التعامل مع الضغوط وصناعة الفارق داخل منطقة الجزاء.

وسجل إندريك خلال ثلاث مباريات فقط بقميص ليون أربعة أهداف، إلى جانب صناعة هدف واحد، ليصل إلى المساهمة في خمسة أهداف خلال فترة قصيرة، في بداية مميزة مع الدوري الفرنسي.

وأظهر اللاعب جاهزية فنية وذهنية عالية، انعكست في تحركاته داخل الملعب، وسرعته في استغلال الفرص، وقدرته على إنهاء الهجمات، ما منحه ثقة الجهاز الفني والجماهير على حد سواء.