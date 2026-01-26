زيزو يدفع الأهلي لاتخاذ قرار إداري جديد

اتجه مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إلى إعادة تنظيم ملف العقود داخل الفريق الأول لكرة القدم، عقب التداعيات التي صاحبت قيمة راتب أحمد سيد «زيزو»، وما ترتب عليها من مطالبات متزايدة من بعض اللاعبين بالمساواة المالية.

وجاء هذا التوجه بعد انضمام زيزو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، ما فرض واقعًا جديدًا على طاولة الإدارة أثناء مناقشة تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية، من بينهم إمام عاشور وأحمد عبد القادر، في ظل تمسك هؤلاء بالحصول على أرقام قريبة من الفئة الأعلى داخل الفريق.

وحسمت الإدارة موقفها برفض الدخول في أي زيادات غير مدروسة، مع التأكيد على الحفاظ على هيكل رواتب متوازن يراعي الفوارق بين النجوم الكبار وبقية عناصر القائمة، دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وكشف تقرير لقناة «أون تايم سبورتس»، نقلًا عن مصدر داخل النادي، أن الأهلي قرر خفض معدلات رواتب الصفقات الجديدة، مع تحديد نطاق مالي واضح للتعاقدات المقبلة، يتراوح بين 7 و20 مليون جنيه سنويًا، دون استثناءات.

وأقر المجلس عدم التفاوض مستقبلًا تحت ضغط اقتراب نهاية العقود، مع الاكتفاء بالعروض التي تتناسب مع السياسة المالية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق ومنع تضخم الرواتب داخل غرفة الملابس.

وأنهى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التعاقد مع عمرو الجزار، وأحمد عيد، والمغربي يوسف بلعمري، إلى جانب ضم مروان عثمان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، فيما يقترب من حسم صفقة هادي رياض لاعب بتروجت.

ويستعد الفريق الأحمر لاستئناف مشواره المحلي بمواجهة وادي دجلة مساء الثلاثاء ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، قبل التوجه إلى تنزانيا لملاقاة يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.