أغلفة الصحف ترصد تألق يامال وانتفاضة يونايتد

تابعت الصحف والمواقع الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين أبرز أحداث الكرة الأوروبية، بعدما شهدت الجولة الأخيرة نتائج مؤثرة في الدوريين الإسباني والإنجليزي، تصدرها فوز برشلونة على ريال أوفييدو وعودة مانشستر يونايتد للانتصارات أمام آرسنال.

وركزت صحيفة ماركا الإسبانية على فوز برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكدة عودة الفريق الكتالوني إلى صدارة الدوري الإسباني، وكتبت في عنوانها الرئيسي: «برشلونة لا يخطئ أمام أوفييدو ويستعيد الصدارة»، مع إشادة بأداء الفريق الجماعي خلال اللقاء، وتناولت صحيفة إل موندو ديبورتيفو تألق لامين يامال في مواجهة أوفييدو، مشيرة إلى دوره المؤثر في فوز برشلونة.

وسلطت صحيفة ذا صن البريطانية الضوء على فوز مانشستر يونايتد على آرسنال بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، معتبرة أن الفريق حقق انتصارًا مهمًا خارج ملعبه، مع الإشارة إلى استمرار النتائج الإيجابية تحت قيادة مايكل كاريك.

واهتمت صحيفة ليكيب الفرنسية بتألق البرازيلي إندريك، المعار من ريال مدريد، بعد تسجيله ثلاثة أهداف مع أولمبيك ليون في الفوز على ميتز بخمسة أهداف مقابل هدفين، مشيدة بحضوره الهجومي في الدوري الفرنسي.