تحركات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش

تشهد الفترة الحالية تحركات متزايدة حول مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في ظل اهتمام أندية خارج الدوري الإنجليزي بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووضع نادي فنربخشة التركي مرموش ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي، مع اقتراب رحيل المغربي يوسف النصيري، حيث يسعى النادي التركي للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفقًا لما نشرته صحيفة «صباح» التركية.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة فنربخشة دخلت في اتصالات من أجل جس نبض مانشستر سيتي، مستفيدة من عدم ممانعة المدرب بيب غوارديولا لفكرة الإعارة، في حال توصل الأطراف إلى صيغة مناسبة للصفقة.

وتواجه الصفقة منافسة من أندية أخرى، أبرزها غلطة سراي، إلا أن فنربخشة يواصل تحركاته لإقناع اللاعب بخوض التجربة، في ظل حاجته إلى دقائق لعب منتظمة خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي المقابل، برز اسم توتنهام ضمن الأندية التي راقبت وضع مرموش مؤخرًا، غير أن تقارير إنجليزية أكدت عدم تحمس اللاعب للانتقال إلى النادي اللندني في الوقت الحالي، مع تفضيله خيارات أخرى أو الاستمرار داخل مانشستر سيتي.

وشارك مرموش أساسيًا في مواجهة وولفرهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز بهدفين دون رد، ليؤكد جاهزيته الفنية بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وعاد اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي بعد غياب تجاوز شهرًا، عقب إنهاء مشواره القاري مع المنتخب المصري، الذي أنهى البطولة في المركز الرابع.

وتبقى خيارات مرموش مفتوحة خلال الأيام المقبلة، بين الاستمرار مع مانشستر سيتي أو خوض تجربة جديدة تتيح له فرص مشاركة أكبر قبل استكمال الموسم.