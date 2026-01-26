ليفربول يعالج أزمة الدفاع بإعادة ظهيره السابق

تحرك نادي ليفربول لمعالجة مشاكله الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع روما الإيطالي من أجل استعادة الظهير الأيسر اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس.

يأتي هذا التوجه في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الأسابيع الأخيرة، بعد خسارته أمام بورنموث بنتيجة 2-3، واستمرار معاناته على المستوى الدفاعي منذ بداية العام الحالي، ما دفع الإدارة للبحث عن حلول سريعة داخل القائمة نفسها.

وكشفت تقارير إعلامية أن ليفربول توصل إلى تفاهم مبدئي مع روما بشأن إنهاء إعارة تسيميكاس، الذي انتقل إلى النادي الإيطالي في الصيف الماضي، وشارك معه في 16 مباراة فقط بمختلف المسابقات.

وأكد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو موافقة روما على مناقشة عودة اللاعب، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين، وهو ما أعلنه أيضًا المدير الرياضي للنادي الإيطالي، الذي أقر بوجود اتصالات رسمية مع ليفربول.

ويتحرك ليفربول لإعادة تسيميكاس في ظل الحاجة إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر، رغم وجود الاسكتلندي أندري روبرتسون والتعاقد مع المجري ميلوس كيركيز في الصيف الماضي، وهي الظروف التي دفعت اللاعب اليوناني للرحيل معارًا قبل أن تتغير متطلبات الفريق في الفترة الحالية.

وخاض تسيميكاس تجربة طويلة مع ليفربول منذ انضمامه في صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، وشارك في 115 مباراة، ونجح في صناعة 18 هدفًا، قبل خروجه على سبيل الإعارة إلى الدوري الإيطالي.

وينتظر النادي الإنجليزي حسم التفاصيل النهائية مع روما خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا، ضمن محاولاته لإعادة التوازن الدفاعي قبل استكمال منافسات الموسم.