رغم تحفظات توروب.. 70 مليون جنيه تفصل الأهلي عن حسم صفقة مهاجم

اقترب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل مفاوضات مالية متقدمة لضم مهاجم محلي، رغم تحفظات واضحة من المدير الفني الدنماركي ياس توروب على هوية الصفقة.

وكشف تقرير لقناة «أون تايم سبورتس» أن أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر، بات الخيار الأقرب أمام إدارة القلعة الحمراء، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى رقم يقترب من 70 مليون جنيه، مع استمرار المفاوضات حول الصيغة النهائية للاتفاق.

ويفضل توروب، بحسب ما تم تداوله، تدعيم الخط الأمامي بمهاجم أجنبي يمتلك مواصفات بدنية وفنية مختلفة، في إطار رؤيته الفنية للفريق، إلا أن إدارة الأهلي تميل إلى خيار المهاجم المحلي في ظل اعتبارات تتعلق بالقائمة والميزانية المتاحة.

ويأتي هذا الملف ضمن مرحلة إحلال وتجديد يشهدها الأهلي في الميركاتو الجاري، بعدما وافق على إعارة عدد من لاعبيه، مقابل التعاقد مع عناصر محلية، أبرزهم عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي، إلى جانب ضم مروان عثمان مهاجم سيراميكا على سبيل الإعارة، والتعاقد مع المغربي يوسف بلعمري.

وتواصل إدارة الأهلي تحركاتها لحسم صفقات أخرى، يأتي في مقدمتها هادي رياض مدافع بتروجت، في محاولة لتعزيز أكثر من مركز قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، قبل السفر إلى تنزانيا لملاقاة يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، فيما يتصدر سيراميكا الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الرابع بنفس رصيد الأهلي، في سباق يشهد تقاربًا كبيرًا بين الفرق.