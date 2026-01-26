خطوة أولى في طريق راموس لامتلاك إشبيلية

قطع سيرجيو راموس خطوة أولى نحو العودة إلى ناديه الأسبق إشبيلية، لكن هذه المرة من بوابة الاستثمار، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي يفتح باب التفاوض حول انتقال ملكية النادي الأندلسي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها ما أوردته شبكة «كادينا سير»، عن موافقة أولية من إدارة إشبيلية الحالية على العرض المقدم من راموس، تمهيدًا للدخول في مفاوضات تتعلق بهيكل الملكية وشروط الاستحواذ.

وقدم المدافع الإسباني السابق عرضًا تصل قيمته إلى نحو 400 مليون يورو، بدعم من مجموعة من المستثمرين الأجانب، في إطار خطة تهدف إلى الاستحواذ الكامل على أسهم النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في سياق علاقة طويلة جمعت راموس بإشبيلية، إذ نشأ في أكاديمية النادي ولعب بقميص الفريق الأول حتى عام 2003، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ثم عاد لتمثيل الفريق الأندلسي مجددًا في موسم 2023-2024، قبل خوض تجربة احترافية لاحقة مع مونتيري المكسيكي.

ويعمل راموس، بحسب ما تم تداوله، على إنهاء الترتيبات القانونية والمالية اللازمة خلال الأيام المقبلة، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي يمنحه السيطرة الكاملة على النادي.

ويتزامن هذا الملف مع ارتباط اسم راموس مؤخرًا بعروض للعودة إلى الملاعب، من بينها عرض رسمي للعب في الدوري العراقي، في وقت يواصل فيه اللاعب السابق للمنتخب الإسباني دراسة مستقبله بين الاستمرار في مسيرته الكروية أو التفرغ لمشروعه الاستثماري المرتبط بإشبيلية.