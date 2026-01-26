احتفال قديم يعود في «كامب نو» بتوقيع لامين يامال

أعاد لامين يامال إلى الأذهان احتفالًا شهيرًا في ملاعب أوروبا، بعدما سجل هدفه الثالث لبرشلونة أمام ريال أوفييدو، واحتفل بالجلوس على لوحات الإعلانات بنفس الطريقة التي عرف بها كريستيانو رونالدو قبل سنوات.

وسجل جناح برشلونة هدفه في الدقيقة 73 من المباراة، بعد متابعة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بضربة خلفية مزدوجة، قبل أن يتجه للاحتفال بأسلوب استخدم سابقًا في إحدى أبرز ليالي دوري أبطال أوروبا.

واستعاد هذا الاحتفال ذكرى لقطة تعود إلى عام 2017، حين نفذ كريستيانو رونالدو الاحتفال ذاته عقب تسجيله ثلاثية في مرمى أتلتيكو مدريد، ليظهر يامال وهو يعيد المشهد نفسه أمام جماهير «كامب نو».

وأنهى برشلونة المباراة فائزًا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، بعدما افتتح داني أولمو التسجيل وأضاف رافينيا الهدف الثاني قبل توقيع يامال على الهدف الثالث.

وأعاد هذا الفوز برشلونة إلى صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد، بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 13 في المركز الأخير.

ويواصل لامين يامال تقديم موسم قوي مع الفريق الكتالوني، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات خلال 26 مباراة، ليؤكد حضوره المؤثر داخل برشلونة.