هيثم حسن.. بين الأداء في «الليغا» وخيارات المنتخبات

قدم هيثم حسن أداءً جيدًا مع ريال أوفييدو، رغم خسارة فريقه أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، ليواصل ظهوره المنتظم في الليغا خلال الفترة الأخيرة.

وشارك جناح أوفييدو أساسيًا في المواجهة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 82، بعدما ظهر بنشاط ملحوظ في الشوط الأول، وتحمل أعباء هجومية واضحة على الجبهة اليمنى.

وسجل اللاعب أربع محاولات هجومية، بينها تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة، كما نجح في تنفيذ ثلاث مراوغات صحيحة بنسبة نجاح كاملة، وجاءت جميعها خلال الشوط الأول قبل تراجع نسق فريقه بعد الاستراحة.

وخاض هيثم حسن ستة التحامات بدنية، خسر اثنين فقط، ونجح في استعادة الكرة خمس مرات، إلى جانب تمريرة مفتاحية واحدة، في مباراة شهدت تفوق برشلونة فنيًا خلال الشوط الثاني.

وتزامن ظهور هيثم حسن في المباراة مع تعليق للمعلق التونسي عصام الشوالي، الذي أشار خلال البث إلى أن منتخبي مصر وتونس يمتلكان بدائل عديدة، ولا يتوقف مستقبلهما أو نتائجهما على اختيار لاعب واحد، في إشارة إلى ملف اللاعب الدولي.

ويرتبط اسم هيثم حسن بإمكانية تمثيل أحد المنتخبين، بحكم أصوله المصرية والتونسية، دون أن يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن مستقبله الدولي.

ونفى اللاعب في وقت سابق ما تردد عن اشتراطات مادية لتمثيل منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية الماضية، مؤكدًا أن اختياره سيكون مبنيًا على اعتبارات رياضية بحتة.

ويواصل هيثم حسن مشواره مع ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، في انتظار حسم موقفه الدولي قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2026.