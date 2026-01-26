برشلونة وباريس سان جيرمان على أعتاب صفقة تعيد ذكريات التوتر

يشهد برشلونة نشاطًا مكثفًا في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، سواء على صعيد التعاقدات أو رحيل اللاعبين، في حين يبرز اسم درو فرنانديز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، كأبرز المغادرين.

ومن المتوقع أن ينضم درو، الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني الصيف الماضي بعد أن أظهر أداءً لافتًا خلال فترة الإعداد للموسم تحت إشراف هانسي فليك، إلى باريس سان جيرمان في الأيام القليلة المقبلة، في صفقة يُتوقع أن تبلغ 8 ملايين يورو.

وكان اللاعب قد تقدم بطلب رسمي للرحيل في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أثار استغراب وغضب إدارة برشلونة، حسبما صرّح به رئيس النادي خوان لابورتا لإذاعة كاتالونيا. وقال لابورتا: «سنتحدث عن الأمر عندما يُحسم نهائيًا. لقد أعلن أنه لن يستمر. إنه وضع مؤسف. سنتمكن من إعادة توجيه الأمور كما كان مقترحًا. لقد كان الأمر مفاجئًا».

وأضاف: «كنا قد اتفقنا على حل آخر لدرو قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، ولكن من المفاجئ أن وكيله أخبرنا أننا لا نستطيع الوفاء بما اتفقنا عليه. سنحاول إنهاء الأمر بأفضل طريقة ممكنة لمصلحة برشلونة».

ويُعد درو فرنانديز واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية لاماسيا، وكان من المتوقع أن يشكل إضافة أساسية إلى الفريق الأول، إلى جانب لاعبين مثل فيرمين لوبيز وداني أولمو، بالإضافة إلى زميله في الأكاديمية غيل فرنانديز.

لكن في الوقت الذي يقترب فيه باريس سان جيرمان من حسم الصفقة، تشير التوقعات إلى أن النادي الفرنسي سيعرض مبلغًا أعلى من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ نحو 6 ملايين يورو، في محاولة لإظهار «عودة العلاقات الطيبة» بين الناديين بعد التوتر الذي أعقب انتقال نيمار إلى العاصمة الفرنسية قبل عدة سنوات.

ويُذكر أن اللاعب بدأ بالفعل بمتابعة زملائه المستقبليين ومدربه لويس إنريكي على منصة «إنستغرام»، ما يعكس رغبته في خوض تجربة جديدة وفرصة أكبر للعب في الدوري الفرنسي.

وتجري مفاوضات مكثفة بين الناديين، حيث تُعد هذه الصفقة مؤشرًا على تحسن العلاقات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بعد سنوات من التوترات العلنية، التي كان أبرزها انتقال نيمار في صيف 2017.

ومع قرب الإعلان الرسمي، يُعد رحيل درو فرنانديز ضربة قوية لبرشلونة على المستوى الرياضي، خصوصًا أن الصفقة قد تُنجز مقابل مبلغ أقل بكثير من تقييم النادي للموهبة الشابة، فيما يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز خط وسطه بمواهب واعدة للموسم الحالي والمستقبل القريب.