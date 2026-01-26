Al Bayan
«الفداء» يتجاوز الوحدة والكرامة يخطف فوزًا مثيرًا في بطولة دبي لكرة السلة

عدنان الغربي

أنعش فريق حمص الفداء السوري آماله في المجموعة الأولى من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعدما تغلب على شقيقه الوحدة بنتيجة 77-65، في اللقاء الذي أُقيم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ودخل الفداء المباراة بقوة، فارضًا أفضليته منذ الربع الأول الذي أنهاه لمصلحته 22-12، قبل أن يقلص الوحدة الفارق بفوزه في الربع الثاني 23-20. واستعاد الفداء توازنه في الربع الثالث، موسعًا الفارق بفوزه 24-14، فيما لم تنفع أفضلية الوحدة في الربع الأخير (16-11) في تعويض التأخر، لينقاد للخسارة.

وكان الوحدة قد افتتح مشواره بالفوز على النصر 87-75، في حين جاء هذا الانتصار ليعيد الفداء إلى دائرة المنافسة على التأهل بعد خسارته الأولى أمام منتخبنا الوطني 97-70.

وفي المجموعة الثانية، شهدت البطولة مواجهة أكثر إثارة، حسمها الكرامة السوري أمام زامبوانغا الفلبيني بنتيجة 92-90 بعد وقت إضافي.

وتبادل الفريقان السيطرة خلال اللقاء، إذ تفوق زامبوانغا في الربع الأول (19-18)، قبل أن يرد الكرامة بقوة في الربعين الثاني (22-16) والثالث (25-24). ونجح الفريق الفلبيني في فرض وقت إضافي بعد فوزه في الربع الأخير (23-17)، لكن الكرامة قال كلمته الأخيرة وحسم الوقت الإضافي 10-8، منتزعًا فوزًا ثمينًا في واحدة من أكثر مباريات البطولة تشويقًا.