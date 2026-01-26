سائح إنجليزي يخترق ملعب أتالانتا بكلمة مرور تاريخية مكتوبة على الباب

في واقعة لا تخلو من الطرافة، وجد سائح إنجليزي نفسه داخل ملعب أتالانتا دون تذكرة، ودون تصريح، بل ودون أن يعترضه أحد، فقط لأنه جرب رقمًا يعرفه كل مشجع للنادي.

وبدأت القصة عندما وصل السائح إلى محيط ملعب أتالانتا، ولاحظ مدخل الحافلة المخصص للاعبين والجهاز الفني، وبدافع الفضول، قرر تجربة رمز رقمي ظن أنه قد يستخدم كبوابة أمنية، فاختار الرقم 1907، وهو سنة تأسيس نادي أتالانتا، والمكتوب على باب الدخول.

وكانت المفاجأة مدوية، إذ نجح الرمز، وفُتحت البوابة، ليدخل السائح إلى الملعب بهدوء، ويسير بشكل طبيعي وكأنه أحد لاعبي الفريق، دون أي تحقق من الهوية أو تدخل فوري من عناصر الأمن، في مشهد أثار الذهول أكثر مما أثار القلق.

وتحول فيديو السائح الإنجليزي، الذي وثق الواقعة، إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت ردود الفعل بين السخرية والدهشة، فيما رأى آخرون أن ما حدث يكشف خللًا أمنيًا خطيرًا لا يليق بملاعب الدوري الإيطالي.

واعتبر كثير من المتابعين أن استخدام سنة التأسيس كرمز أمني يعد خطأً بدائيًا، خاصة أنها معلومة معروفة وسهلة التخمين، ولا تصلح بأي حال من الأحوال كوسيلة حماية.

ووضعت الحادثة إدارة نادي أتالانتا في موقف محرج، لا سيما في ظل المعايير الأمنية الصارمة المفروضة على الملاعب الأوروبية، ورغم عدم تسجيل أي أضرار أو تهديد فعلي، فإن الواقعة فتحت باب التساؤلات حول مدى جاهزية الأنظمة الأمنية وقدرتها على منع اختراقات أكثر خطورة مستقبلًا.