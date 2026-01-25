يامال يوقع على أجمل أهداف مباراة برشلونة وأوفييدو «فيديو»

سجل لامين يامال أجمل أهداف المباراة، خلال فوز برشلونة على ريال أوفييدو، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وأنهى برشلونة المواجهة فائزًا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب «كامب نو»، ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، الذي كان قد فاز في الجولة نفسها على فياريال.

وشهد الشوط الأول تماسكًا دفاعيًا من ريال أوفييدو، لينتهي دون أهداف، رغم أفضلية الاستحواذ التي فرضها الفريق الكتالوني على مجريات اللعب.

وافتتح داني أولمو التسجيل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني، ليضع برشلونة في موقف مريح مع مرور الدقائق.

وسجل يامال الهدف الثالث في الدقيقة 73، بعدما استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بضربة خلفية مزدوجة، في لقطة فنية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير داخل المدرجات.

وجاء هذا الانتصار ليعيد برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب، ويواصل الفريق صراعه على لقب الدوري الإسباني في ظل منافسة مستمرة مع ريال مدريد.