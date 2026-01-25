اجتماع عاجل في الأهلي بسبب تهميش دور سيد عبد الحفيظ

فرض ملف التعاقدات الشتوية نفسه داخل النادي الأهلي المصري، بعد تحركات من سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة، لعقد اجتماع عاجل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لمناقشة أسباب رفض عدد من الصفقات المقترحة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن عبدالحفيظ أبدى استياءه من عدم تنفيذ أي من الأسماء التي رشحها لتدعيم الفريق، رغم الحاجة الفنية لبعض المراكز، وهو ما دفعه للمطالبة بجلسة مباشرة مع رئيس النادي لوضع تصور واضح لآلية العمل خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح المصدر أن عبدالحفيظ عرض على لجنة الكرة ثلاثة أسماء خلال الميركاتو الشتوي، من بينها حامد حمدان، وخالد صبحي، إلى جانب مهاجم أجنبي، إلا أن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قررت عدم المضي قدمًا في أي من هذه الترشيحات.

وأشار إلى أن هذا الموقف ترك انطباعًا لدى عضو مجلس الإدارة بعدم وجود دور فعلي له في ملف التعاقدات، خاصة بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة ودخوله مجلس الإدارة، دون أن يترجم ذلك إلى مشاركة حقيقية في القرارات المتعلقة بالفريق الأول.



وجاءت هذه التطورات في وقت أبرم فيه الأهلي عدة صفقات خلال يناير، بضم عمرو الجزار وأحمد عيد، إلى جانب المغربي يوسف بلعمري، قبل التعاقد مع مروان عثمان على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا.

وشارك مروان عثمان في فوز الأهلي على يانغ أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي النتيجة التي منحت الفريق صدارة مجموعته.

وينتظر سيد عبدالحفيظ عقد الجلسة المرتقبة مع محمود الخطيب لعرض وجهة نظره، وبحث أسباب استبعاد الصفقات المقترحة، إلى جانب الاتفاق على آليات واضحة لتحديد الأدوار داخل منظومة الكرة، بما يضمن تجنب تكرار الخلافات خلال الفترات المقبلة.