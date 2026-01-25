كواليس جديدة داخل الزمالك بشأن المدرب الأجنبي

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن تحركات إدارية داخل نادي الزمالك تتعلق بملف الجهاز الفني، في وقت تشهد فيه القلعة البيضاء مراجعة شاملة لعدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول لكرة القدم، سواء على مستوى المدرب الأجنبي أو قائمة اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن إدارة الزمالك تعمل على حسم مصير بعض العناصر داخل الفريق، بين رحيل منتظر أو عودة من الإعارة، في إطار ترتيب الأوراق قبل اتخاذ قرارات فنية نهائية تتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتحدث شوبير عن وجود عرض رسمي من النادي الأهلي القطري لضم سيف فاروق جعفر في صفقة مجانية، مع منح الزمالك نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، مؤكدًا أن العرض قيد الدراسة داخل النادي لحسم الموقف النهائي للاعب.

وانتقد شوبير طريقة التعامل مع ملف المحترف التونسي أحمد الجفالي، الذي عاد إلى القاهرة بعد إنهاء إعارته مع نادي أبها السعودي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لم يحسم موقفه حتى الآن، مع اتجاه لاختباره بدنيًا خلال التدريبات للتأكد من جاهزيته.

واستغرب الإعلامي الرياضي التردد في حسم مصير اللاعب، معتبرًا أن التعاقد مع محترف أجنبي ثم إخضاعه للتجربة يثير علامات استفهام حول آلية إدارة ملف المحترفين داخل الزمالك.

وأشار شوبير إلى أن اسم المدرب الأجنبي الجديد لا يزال محل دراسة داخل الزمالك، مشيرًا إلى أن باتريس كارتيرون أصبح متاحًا بعد فسخ تعاقده مع أم صلال القطري، مع وجود قبول جماهيري لعودته في ظل تجربته السابقة مع الفريق.

وأكد أن إدارة الزمالك حددت سقفًا ماليًا للمدرب الأجنبي لا يتجاوز 40 ألف دولار شهريًا، وهو ما قد يلعب دورًا في حسم هوية المدرب المقبل، خاصة مع محدودية الخيارات التي تتناسب مع هذا الإطار المالي.

واختتم شوبير تصريحاته بالحديث عن أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، موضحًا أنه تواصل مع هاني زهران، محامي اللاعب، الذي أكد تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الفيدرالية على عقوبة إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات في قضية تتعلق بالمنشطات، مشيرًا إلى أن المحكمة تملك خيارين فقط، إما قبول الطعن وإلغاء العقوبة بالكامل، أو رفضه وتثبيت الإيقاف كما هو، دون وجود إمكانية لتخفيف مدة العقوبة.