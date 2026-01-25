صفقة منتظرة في إيطاليا تضيف 10 ملايين يورو لخزينة ريال مدريد

يترقب نادي ريال مدريد انتفاعاً مالياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اقتراب حسم صفقة انتقال مدافعه السابق ماريو جيلا داخل الدوري الإيطالي، في خطوة تعود بعائد مباشر على خزينة النادي الملكي. ويأتي هذا العائد، نتيجة احتفاظ ريال مدريد بنسبة 50 % من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب، منذ السماح برحيله إلى لاتسيو قبل عدة مواسم، وهو بند تعاقدي، يمنح النادي الإسباني مكسباً مالياً دون الدخول طرفاً في المفاوضات الجارية.



وأشارت تقارير إيطالية، إلى تقدم نادي ميلان في مفاوضاته مع لاتسيو من أجل ضم المدافع الإسباني مقابل 20 مليون يورو، وهو ما يعني حصول ريال مدريد على 10 ملايين يورو فور إتمام الصفقة المنتظرة خلال الصيف.

ويعكس هذا التحرك، القيمة التي اكتسبها جيلا منذ انتقاله إلى لاتسيو مقابل 6 ملايين يورو، بعدما فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية في خط الدفاع، وقدم مستويات مستقرة، رفعت من قيمته السوقية خلال المواسم الثلاثة الماضية.



ويضع لاتسيو خيار البيع على الطاولة، مع اقتراب اللاعب من دخول العام الأخير في عقده، في ظل رغبة النادي في تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة، خاصة مع وجود اهتمام فعلي من ميلان، الذي يبحث عن تدعيم دفاعه بلاعب يمتلك خبرة الكالتشيو.

ويتابع ريال مدريد تطورات الملف باهتمام، في إطار سياسة مستمرة، تعتمد على تضمين بنود إعادة بيع في عقود لاعبي الأكاديمية، بما يضمن عوائد مستقبلية، تسهم في دعم الميزانية.