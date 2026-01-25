كلوب يعيد تقييم مستقبل بيلينغهام في ريال مدريد

يفرض اقتراب يورغن كلوب من تولي القيادة الفنية لريال مدريد إعادة ترتيب لعدد من ملفات الفريق، يأتي في مقدمتها وضع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي أصبح اسمه مطروحًا ضمن تغييرات محتملة مع التحول المنتظر في مشروع النادي.

وأفادت مصادر قريبة من نادي ريال مدريد بأن الإدارة تستعد لإعادة ترتيب هيكل الفريق، مع الاتجاه لإنهاء مهمة المدرب ألفارو أربيلوا والبحث عن اسم يمتلك خبرة أكبر لقيادة الفريق، في ظل تحفظات قائمة على مستوى بعض العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية.

وتضع هذه التطورات مستقبل بيلينغهام تحت التقييم داخل ريال مدريد، خاصة في ظل تراجع مردوده الفني مقارنة ببداياته القوية، إلى جانب أزمات متكررة أثارت تساؤلات داخل النادي بشأن التزامه خارج الملعب.

ويختلف تقييم مستقبل اللاعب داخل ريال مدريد تبعًا لهوية المدرب المقبل، إذ يرى بعض المسؤولين أن بيعه قد يكون خيارًا مطروحًا لاستعادة جزء من الاستثمار المالي الكبير الذي أبرمه النادي في صيف 2023، مقابل تمسك أطراف أخرى بإمكانية عودته لمستواه مع توجيه فني مختلف.

ويبرز اسم يورغن كلوب كأحد أبرز المرشحين لقيادة المشروع الجديد، مع اتجاه المدرب الألماني لإجراء تغييرات واسعة تشمل عدداً من الأسماء داخل الفريق، مع تشديده على معايير الانضباط والجاهزية البدنية، وهو ما ينعكس على مستقبل بيلينغهام مع النادي.

ويرى كلوب، بحسب مصادر مقربة، أن النسخة الأخيرة من بيلينغهام لم تلب التطلعات، في ظل ملاحظات تتعلق بالاحترافية وإدارة الجهد البدني، الأمر الذي انعكس على استمراريته الفنية وأثر على مستواه العام.

ويرتبط مستقبل اللاعب الإنجليزي بإمكانية تعاقد ريال مدريد مع يورغن كلوب، إذ قد يتجه النادي لبحث خيار رحيله واستثمار العائد المالي في ضم عناصر تتماشى مع فلسفة المدرب الألماني ومتطلباته الفنية.

ويبرز في المقابل اسم سيموني إنزاغي كخيار بديل مطروح لتولي تدريب ريال مدريد، بعدما نقلت تقارير إيطالية رغبة المدرب الحالي للهلال السعودي في العودة إلى أوروبا واستعداده لتقديم تنازلات مالية من أجل قيادة الفريق، مع رؤية تعتمد على بيلينغهام كأحد الركائز الأساسية، وقناعة بقدرته على استعادة مستواه الذي جعله سابقًا من أبرز لاعبي الوسط في القارة العجوز، وهو ما يربط بقاء اللاعب في مدريد بهوية المدرب القادم.