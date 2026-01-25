رئيس الاتحاد السنغالي يفتح النار على الكاف والمغرب.. هذا ما جرى قبل نهائي «الكان»

كشف عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تفاصيل ما وصفه بتجاوزات تنظيمية رافقت الأيام التي سبقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام المنتخب المغربي، وذلك بعد مرور أسبوع على المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وهاجم فال، عبر مقطع فيديو مطول بثه لوسائل إعلام سنغالية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، متهماً إياه بإدارة بعض الملفات بطريقة تخدم طرفاً بعينه، معتبراً أن ما جرى خلف الكواليس لم يكن في مصلحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتنافسة.



وتطرق رئيس الاتحاد السنغالي إلى ظروف الإقامة منذ وصول البعثة إلى الرباط، موضحاً أن الفندق المخصص للمنتخب كان يقع في منطقة مزدحمة، وهو ما رفضه الجهاز الإداري والفني بسبب تأثيره على تركيز اللاعبين قبل المباراة النهائية، مشيراً إلى أن «كاف» لم يتجاوب في البداية مع طلبات تغيير مقر الإقامة، ما دفع الجانب السنغالي لإصدار بيان رسمي للمطالبة بحل الأزمة.



وكشف فال تفاصيل أزمة ملاعب التدريب، بعدما طلب من المنتخب السنغالي أداء مرانه في مجمع محمد السادس الرياضي، موضحاً أن رفض هذا الخيار جاء بدافع الحفاظ على سرية التحضيرات الفنية، خوفًا من كشف الخطط قبل اللقاء النهائي، مطالباً بتوفير ملعب بديل يضمن الخصوصية الكاملة.

وانتقد رئيس الاتحاد السنغالي ضعف إجراءات التأمين عند وصول البعثة إلى العاصمة المغربية، مؤكداً أن الوضع لم يتحسن إلا بعد تدخل مباشر من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي حاول احتواء الموقف بعيداً عن آليات «كاف» الرسمية.



وتناول فال أزمة التذاكر، كاشفاً أن الحصة الرسمية المخصصة للاتحاد السنغالي كانت محدودة للغاية، إذ اقتصرت على تذكرتين فقط من فئة كبار الشخصيات «VVIP»، مع عدم إتاحة شراء تذاكر إضافية من فئتي VIP أو VVIP، وهو ما اعتبره غير كافٍ قياساً بالحضور الجماهيري المتوقع ودعم الجماهير السنغالية.



وتحدث رئيس الاتحاد السنغالي عن ملف التحكيم، مشيراً إلى أن هوية حكم المباراة النهائية ظلت غير معلنة حتى الساعة العاشرة مساءً عشية اللقاء، وهو ما حرم الاتحاد السنغالي من حقه في الاعتراض ضمن الإطار الزمني القانوني المعمول به.

واختتم فال تصريحاته باتهام المغرب بامتلاك نفوذ واسع داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، معتبراً أن هذا النفوذ ينعكس على قرارات مصيرية، مشيراً إلى أن العديد من الاتحادات الإفريقية تفضل الصمت خشية التأثير على مصالحها داخل المنظومة القارية.