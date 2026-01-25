تسمم البعثة في المغرب.. رد غير مباشر من غايي على تلميحات زميله بعد نهائي إفريقيا

أنهى قائد منتخب السنغال إدريسا غانا غايي حالة اللغط التي صاحبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما انتشرت روايات ربطت بين الحالة البدنية لبعض لاعبي “أسود التيرانغا” وظروف الإقامة خلال فترة البطولة بالمغرب.

وأوضح نجم إيفرتون الإنجليزي، في تصريحات لوسائل إعلام سنغالية، أن بعثة المنتخب كانت تعمل وفق ترتيبات منظمة منذ بداية تواجدها بالمغرب، سواء على مستوى الإقامة أو التغذية أو الجوانب الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور سارت بشكل طبيعي طوال فترة المنافسات.

وكشف غايي اعتماد الاتحاد السنغالي على نظام غذائي صارم خضع لإشراف مختصين، إلى جانب اصطحاب طاهٍ خاص رافق البعثة طوال فترة البطولة، وتولى إعداد الوجبات وفق معايير دقيقة، ما ضمن انتظام اللاعبين بدنيًا وعدم تعرضهم لأي مشاكل صحية جماعية.

ونفى قائد “أسود التيرانغا” تعرض أي لاعب لحالة تسمم غذائي، مؤكدًا أن جميع العناصر كانت تتناول وجباتها بانتظام، دون تسجيل حالات مرضية مؤثرة قبل أو بعد المباراة النهائية.

ورد غايي بشكل غير مباشر على التلميحات التي أطلقها زميله إسماعيل جيكوبس عقب التتويج، بعدما أشار إلى احتمالية معاناة بعض اللاعبين من متاعب صحية دون تقديم تفاصيل واضحة، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة في وسائل الإعلام.

وشدد لاعب وسط السنغال على أن الفوز في النهائي الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وانتهى بهدف دون رد، جاء نتيجة مجهود داخل الملعب، مؤكدًا أن ظروف الإقامة والتنظيم لم تعرقل مسيرة المنتخب خلال البطولة القارية.