قبل بلوغه 18 عاماً.. إنجازات تصنع اسماً مبكراً في الكرة العالمية

كتب النجم السنغالي الواعد إبراهيم مباي اسمه مبكراً في السجلات التاريخية لكرة القدم، بعدما احتفل بعيد ميلاده الثامن عشر وهو يمتلك سجل إنجازات نادراً للاعب في هذا العمر، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وخاض إبراهيم مباي تجربة استثنائية مع منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب، وشارك خلالها مع «أسود التيرانغا» في طريق التتويج باللقب القاري، ليسجل حضوره ضمن قائمة المنتخب المتوج رغم حداثة سنه.



وسبق لمباي أن دخل تاريخ البطولة كأصغر لاعب سنغالي يشارك في كأس الأمم الأفريقية، بعدما خاض أولى مبارياته بعمر 17 عاماً، مسجلاً حضوراً مبكراً ضمن قائمة المنتخب المتوج باللقب القاري.

وجمع لاعب باريس سان جيرمان بين الإنجازات القارية والدولية، بعدما توج مع فريقه بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، كما أضاف إلى سجله التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 مع منتخب السنغال في المغرب، ليؤكد حضوره المبكر ضمن جيل صاعد يفرض نفسه على المستويين القاري والدولي.



وجاء هذا الرصيد ليعكس حجم الثقة التي حظي بها مباي من الأجهزة الفنية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الأول، في ظل قدرته على التأقلم السريع، والظهور بشخصية قوية رغم فارق الخبرات.