حادث قطار يؤجل تكريم نجم منتخب السنغال

أوضح نادي رايو فاليكانو الإسباني أسباب عدم إقامة مراسم تكريم للاعبه السنغالي باتي سيس، المتوج مؤخراً مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين رايو فاليكانو بأوساسونا في الدوري الإسباني.



وخاض رايو فاليكانو مباراته أمام أوساسونا، التي انتهت بالخسارة بنتيجة 1 ـ 3، في لقاء كان متوقعاً أن يشهد تكريم باتي سيس عقب عودته من المشاركة القارية مع منتخب السنغال، إلا أن المباراة مرت دون إقامة أي مراسم تكريم داخل الملعب أو خارجه. وأصدر النادي بياناً رسمياً رد فيه على الانتقادات التي وجهت إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعادة باتي سيس نشر تغريدة انتقدت عدم حصوله على أي لفتة تقدير عقب تتويجه القاري مع «أسود التيرانغا».



وأشار البيان إلى أن قرار عدم إقامة التكريم جاء احتراماً لظروف إنسانية خاصة، موضحاً أن يوم المباراة صادف يوم حداد، التزم خلاله الفريق بارتداء الشارات السوداء والوقوف دقيقة صمت، حداداً على ضحايا حادثي القطار المأساويين في منطقتي أداموز وجيليدا.



وأكد النادي أن إقامة أي مظاهر احتفالية في ذلك التوقيت لم تكن مناسبة، انطلاقاً من التزامه بالقيم الإنسانية واحترام مشاعر أسر الضحايا، وهو ما دفع الإدارة لتأجيل مراسم التكريم إلى موعد لاحق.

وأعلن رايو فاليكانو في ختام بيانه تحديد موعد التكريم الرسمي لباتي سيس، على أن يقام قبل المباراة المقبلة للفريق على ملعب فاييكاس، والمقررة السبت الموافق 7 فبراير المقبل، أمام ريال أوفييدو. ويعد باتي سيس أحد العناصر الأساسية في صفوف رايو فاليكانو، حيث عاد إلى الفريق بعد تتويجه مع منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، في بطولة شهدت تتويج «أسود التيرانغا» باللقب القاري عن جدارة.