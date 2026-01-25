أسطورة ليفربول يدعو لانفصال محمد صلاح عن النادي

دعا الألماني ديتمار هامان، أسطورة ليفربول السابق، إلى انفصال محمد صلاح عن النادي الإنجليزي، معتبراً أن استمرار النجم المصري بات يشكل ضغطاً إضافياً على المدرب الهولندي آرني سلوت، بسبب الحديث المتكرر حول مشاركته وتأثيره داخل الفريق. ورأى هامان، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ليفربول بين عامي 1999 و2006، أن الحديث المتكرر حول مشاركة صلاح أو غيابه عن التشكيلة الأساسية، يفرض ضغطاً مستمراً على الجهاز الفني، ويؤثر في حالة الاستقرار داخل الفريق.



وقال الدولي الألماني السابق، إن صلاح كان يمتلك فرصة للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، لكنه اختار الاستمرار، مشيراً إلى أن الانفصال في الوقت الحالي، قد يكون الحل الأفضل للطرفين. وأوضح هامان أن بعض تصريحات صلاح الأخيرة لم تكن مفهومة من وجهة نظره، معتبراً أن تكرار مثل هذه المواقف، قد يخلق توتراً داخل غرفة الملابس، خاصة مع مطالبة المدرب بتبرير قراراته في كل مرة لا يشارك فيها اللاعب.

وانتقد أسطورة ليفربول، تحميل صلاح وحده مسؤولية تراجع النتائج، مؤكداً أن الفريق قدم مباريات مخيبة حتى في غيابه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحديث المستمر حول وضعه داخل الفريق، بات يؤثر في الأجواء العامة للمجموعة.



وتطرّق هامان إلى تراجع مردود صلاح التهديفي في الفترة الأخيرة، متسائلاً عن مدى قدرته على التأثير بنفس القوة في المباريات مع تقدمه في العمر، في ظل طبيعة الدوريات التي تعتمد على السرعة والجاهزية البدنية للاعبين الهجوميين.

وأشار إلى أن وجود لاعبين مثل فلوريان فيرتز، لا يمثل عائقاً فنياً بجانب صلاح، لكنه أعاد التأكيد على أن النقاش الحقيقي يتمحور حول تأثير اللاعب واستمراريته، وليس حول تاريخه أو مكانته داخل النادي.

واختتم هامان تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الانفصال، إذا تم، قد يمنح ليفربول فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه فنياً، وفي الوقت نفسه، يفتح أمام محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته، بعيداً عن الضغوط المصاحبة لوضعه الحالي داخل الفريق.